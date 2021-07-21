После Курбан-байрама в Петербурге обнаружили свалку бараньих туш

В канаве в Большой Каменке петербуржцы обнаружили шкуры, головы и внутренности животных. Как пишет «Фонтанка», местные жители винят в этом продавцов из Средней Азии, которые занимаются разведением овец. Отмечается, что по мнению горожан, сотрудники полиции не замечают незаконную торговлю.

«Это просто кошмар, я в шоке. У нас практически весь посёлок оккупировали гости из Средней Азии, которые в полной антисанитарии выращивают и продают баранов. У них скоро праздник, и в поселке происходит сегодня какой-то коллапс. Мне страшно ребенка выпустить погулять, потому что там сейчас машин сто стоит покупателей. Я подозреваю, что торговля ведется нелегально», – рассказал один из жителей.

По информации «Фонтанки», после публикации свалки с человеком, сообщившем о ней, связался участковый и заявил, что желает его опросить.

В итоге чиновники пообещали убрать свалку. Комитет по благоустройству намерен оперативно «организовать выезд».

Напомним, что 20 июля в Петербурге были закрыты все мечети и молельные дома. Несмотря на это, десятки мусульман пришли отпраздновать Курбан-байрам к Соборной мечети.