Из-за COVID-19 Курбан-байрам в Петербурге пройдет в онлайн-формате

«В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга № 121 и ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе мечети и молельные дома не смогут принять верующих на праздничный намаз Курбан-байрам 20 июля 2021 года», – сообщается на официальной странице «ВКонтакте» Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада.

Позже верующих проинформируют об онлайн-трансляции проповеди.

Напомним, что мусульмане отмечают Курбан-байрам каждый год. Этот праздник проходит в 10-й день месяца Зуль-хиджа. В 2021 году дата выпала на 20 июля.