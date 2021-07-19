Производители предупредили о росте цен на хлеб в России из-за подорожания сырья

О том, что производители хлеба предупредили ритейлеров о повышении с августа цен на свою продукцию на 7-12%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сеть «Верный». В других сетях, включая X5 Group, «Магнит» и «Дикси», повышение цен не прокомментировали. Несколько производителей хлеба неофициально подтвердили, что с августа индексируют оптовые цены на свою продукцию.

Поставщики обосновывают увеличение цен подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки. Маргарин вырос в цене на 38%, упаковочный материал — на 26%, сахар — на 9%. В некоторых случаях упаковка подрожала на рекордные 40%.

По подсчетам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, хотя сам хлеб — всего на 1 рубль год к году. О росте себестоимости производства хлебобулочных изделий говорит также исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.

Напомним, цены на продовольственные товары в июне 2021 года выросли в годовом выражении на 7,9%. Непродовольственные товары подорожали на 7,04%, услуги — на 3,95%. Таким образом индекс потребительских цен по итогам прошедшего месяца обновил максимальное значение с лета 2016 года.