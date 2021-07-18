Статистика дня: более трети россиян не поддерживают идею введения четырехдневной рабочей недели

Опросы проводились с 27 июня до 13 июля, в нем участвовали 1 тыс. работодателей и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Так, введение четырехдневной рабочей недели поддерживали 44% респондентов, а против нее выступили 34%. 63% полагают, что за четыре дня смогли бы выполнить тот же объем работы, что и за пять. Тем не менее почти четверть (24%) думают, что не справятся со своими обязанностями за данный срок. Сокращение рабочей недели чаще всего одобряет молодежь до 34 лет (52%) и женщины (48%, тогда как среди мужчин — 40%).

При этом 76% представителей компаний, ответственных за подбор персонала, ответили, что не думали о таком варианте. Еще 12% считают такой режим работы недопустимым. Лишь 1% опрошенных руководителей такой режим уже ввели.