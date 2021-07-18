Статистика дня: более трети россиян не поддерживают идею введения четырехдневной рабочей недели

Более трети россиян (34%) не готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю — они опасаются возможного сокращения доходов. Об этом пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.
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Фото: Shutterstock
Опросы проводились с 27 июня до 13 июля, в нем участвовали 1 тыс. работодателей и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Так, введение четырехдневной рабочей недели поддерживали 44% респондентов, а против нее выступили 34%. 63% полагают, что за четыре дня смогли бы выполнить тот же объем работы, что и за пять. Тем не менее почти четверть (24%) думают, что не справятся со своими обязанностями за данный срок. Сокращение рабочей недели чаще всего одобряет молодежь до 34 лет (52%) и женщины (48%, тогда как среди мужчин — 40%).
При этом 76% представителей компаний, ответственных за подбор персонала, ответили, что не думали о таком варианте. Еще 12% считают такой режим работы недопустимым. Лишь 1% опрошенных руководителей такой режим уже ввели.
Напомним, еще в 2019 году тогда премьер-министр России Дмитрий Медведев предсказал переход с «пятидневки» на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, к переменам ведет технологический прогресс и перестройка мировой экономики. Депутаты Государственной думы заявили о готовности приступить к разработке законопроекта о сокращении рабочей недели.
Позже социологи провели опрос и выяснили отношение россиян к данной идее — положительно относятся к переходу на «четырехдневку» всего 29% респондентов. Отрицательной стороной сокращения рабочей недели прежде всего называют снижение заработной платы — в этом уверены 82% опрошенных.
Политологи предположили, что Петербург может стать первым городом России с четырехдневной рабочей неделей. В свою очередь в Министерстве труда России считают, что повсеместный переход на четырехдневную рабочую неделю в стране невозможен без тестового введения новых правил «на очень большом количестве предприятий». 40% россиян поддержали идею о четырехдневной рабочей неделе. А в Минтруда назвали условия для перехода России на такой график работы.
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