Статистика дня: 40% россиян поддержали идею о четырехдневной рабочей неделе

Всего в опросе участвовали 500 менеджеров по персоналу из 150 населенных пунктов, а также 1600 сотрудников из 344 населенных пунктов страны. Так, лишь 40% опрошенных поддержали инициативу Дмитрия Медведева — раньше их было 49%. Сейчас против этой идеи выступают 37%, в прошлом году — 31%. Согласно результатам опроса, чаще всего идея о переходе на четырехдневку нравится женщинам — 42% против 38%. Мужчин, наоборот, устраивает пятидневная рабочая неделя — 40% против 34%.