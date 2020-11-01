За последний год сократилось число россиян, которые готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Люди думают, что это отразится на их заработной плате. Такие данные опубликовал РБК со ссылкой на результаты исследования портала Superjob.
Статистика дня: 40% россиян поддержали идею о четырехдневной рабочей неделе
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Фото: Shutterstock
Всего в опросе участвовали 500 менеджеров по персоналу из 150 населенных пунктов, а также 1600 сотрудников из 344 населенных пунктов страны. Так, лишь 40% опрошенных поддержали инициативу Дмитрия Медведева — раньше их было 49%. Сейчас против этой идеи выступают 37%, в прошлом году — 31%. Согласно результатам опроса, чаще всего идея о переходе на четырехдневку нравится женщинам — 42% против 38%. Мужчин, наоборот, устраивает пятидневная рабочая неделя — 40% против 34%.
При этом с возрастом в дополнительном выходном дне нуждается все меньше людей: 44% молодых респондентов поддерживают идею о сокращении рабочей недели, а среди опрошенных старше 35 лет — 37%. Также уменьшилось число людей, считающих, что они могут выполнить за четыре дня такой же объем работы, как и при пятидневке: раньше их 76%, сейчас — 65%.
Авторы исследования узнали, что сейчас уже 2% компаний практикуют режим четырехдневной рабочей недели, а еще 4% работодателей допускают его введение. В 11% случаев такую возможность обсуждали, но посчитали недопустимой, а в 79% предприятий даже не рассматривали этот вариант.
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