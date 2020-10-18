Сервис «Работа.ру» узнал у россиян, как долго они готовы работать удаленно. Как оказалось, некоторые респонденты хотели бы продолжить работать в таком режиме и после снятия всех ограничений. Об этом сообщает The Village.
Статистика дня: 25% россиян готовы перейти на удаленную работу навсегда
Всего было опрошено 5300 россиян. Из них 37 % респондентов, наоборот, соскучились по рабочему месту и не готовы переходить на удаленку. Также 20 % не против поработать еще месяц дистанционно, а 18 % могут поработать вне офиса чуть больше — до трех месяцев.
Тем не менее преимущества удаленной работы оценили большинство опрощенных. Больше половины, а именно 54 % респондентов, смогли сэкономить время и деньги на дорогу, а 31 % — рады возможности свободно распоряжаться своим временем.
Напомним, ранее глава города Александр Беглов подписал обновленное постановление № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В документ добавили рекомендацию работодателям перевести часть сотрудников на «удаленку».
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