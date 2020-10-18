Статистика дня: 25% россиян готовы перейти на удаленную работу навсегда

Всего было опрошено 5300 россиян. Из них 37 % респондентов, наоборот, соскучились по рабочему месту и не готовы переходить на удаленку. Также 20 % не против поработать еще месяц дистанционно, а 18 % могут поработать вне офиса чуть больше — до трех месяцев.