ПрорвемсяПривьемся. В Ленобласти запустили челлендж частушек про вакцинацию от COVID-19

Дом народного творчества Ленобласти запустил конкурс частушек про вакцинацию от коронавируса. Информация появилась на сайте областного правительства.
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Фото: Shutterstock.com
Работы просят выкладывать на своих страницах в социальных сетях с хештегами #ПрорвемсяПривьемся #ДНТЛОЧастушкаЧеллендж или отправлять на почту Chastyshki@yandex.ru.
«Я гуляю в маске, строю парням глазки. Парни мне в ответ кричат: предъяви сертификат», – сочинила одна из участниц.
На сайте отмечают, что видео нужно записывать на улице и желательно в народных костюмах.
После 25 июля в группе Дома народного творчества будет организовано онлайн-голосование для определения победителей.
Напомним, ранее врачи Петербурга записали видеообращение с призывом прививаться от коронавирусной инфекции и соблюдать правила санитарной безопасности.
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