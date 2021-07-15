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#ПрорвемсяПривьемся. В Ленобласти запустили челлендж частушек про вакцинацию от COVID-19

Дом народного творчества Ленобласти запустил конкурс частушек про вакцинацию от коронавируса. Информация появилась на сайте областного правительства.

  • Фото: Shutterstock.com

Работы просят выкладывать на своих страницах в социальных сетях с хештегами #ПрорвемсяПривьемся #ДНТЛОЧастушкаЧеллендж или отправлять на почту Chastyshki@yandex.ru.

«Я гуляю в маске, строю парням глазки. Парни мне в ответ кричат: предъяви сертификат», – сочинила одна из участниц.

На сайте отмечают, что видео нужно записывать на улице и желательно в народных костюмах.

После 25 июля в группе Дома народного творчества будет организовано онлайн-голосование для определения победителей.

Напомним, ранее врачи Петербурга записали видеообращение с призывом прививаться от коронавирусной инфекции и соблюдать правила санитарной безопасности.

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