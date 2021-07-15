«Манифест врача». Медики записали видеообращение с призывом прививаться от COVID-19

Комитет по здравоохранению Петербурга 14 июля опубликовал социальный видеоролик под названием «Манифест врача». На видео медики рассказывают, что выходят после тяжёлой работы из красной зоны и встречают людей, которые не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию, пока их коллеги борются за жизни круглые сутки.

«Мы делаем и будем продолжать делать свою работу. Но мы не волшебники и без вашей помощи нам не справиться», – говорят врачи.