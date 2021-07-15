«Манифест врача». Медики записали видеообращение с призывом прививаться от COVID-19

Врачи Петербурга записали видеообращение с призывом прививаться от коронавирусной инфекции и соблюдать правила санитарной безопасности.
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Фото: Shutterstock.com
Комитет по здравоохранению Петербурга 14 июля опубликовал социальный видеоролик под названием «Манифест врача». На видео медики рассказывают, что выходят после тяжёлой работы из красной зоны и встречают людей, которые не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию, пока их коллеги борются за жизни круглые сутки.
«Мы делаем и будем продолжать делать свою работу. Но мы не волшебники и без вашей помощи нам не справиться», – говорят врачи.
К зрителям обращаются рентген-лаборант Нина Черникова, фельдшер скорой помощи Сергей Лобанов, студентка-медик Елизавета Триппель и главный хирург Пироговского центра Александр Левчук. Они говорят о необходимости вакцинации от COVID-19.
«Мы, врачи, продолжим убеждать вас всеми доступными способами в необходимости вакцинации», – заявляют участники ролика.
На вопрос о том, стоит ли делать вакцинацию, врачи единогласно отвечают – да!
Мнение горожан по поводу видео разделилось. В комментариях под постом часть людей называет это «позором», а другие благодарят врачей: «здоровья, терпения, стойкости нашим врачам, тем кто на передовой».
Как сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на источник, двумя дозами вакцины привился только каждый седьмой горожанин.
Напомним, ранее глава Минздрава рассказал о том, сколько россиян заболело после вакцинации от COVID-19.
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