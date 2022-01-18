В Петербурге на 100-м году жизни скончалась Тамара Романова — праведник народов мира. Вот ее последнее интервью

На медали, которую дают праведникам, написано: «Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир». Что это для вас значит?

Я с этим согласна. Когда брат Клары окончил институт, он попросил назначение в Брест. Они уехали туда, Клара вышла замуж, у нее родились два сына, у них тоже есть семьи. Я очень рада, что у них все хорошо сложилось. Наша связь оборвалась, только когда Клара ушла из жизни. Конечно, всегда хорошо себя чувствуешь, сделав добро. Когда я слышала, что кто-то выдавал места, где прятали евреев, всегда чувствовала себя заболевшей, так мне было плохо. Как это можно — кому-то делать такое зло, желать смерти? Как только кому-то можно было помочь, я всегда это делала. Однажды я пошла на вокзал, там сидела девочка — страшная, кислая. Я к ней подошла, и оказалось, что ей 11 лет и она с Донбасса. Я ее забрала к нам, и она долго жила у нас, писала письма. И наконец через два года пришел ответ. Оказалось, что у нее есть мама, которая вскоре забрала ее домой. Уже в старости, когда здоровье еще оставалось, я брала лопату и сажала цветы перед своим домом и за ним. Помню, как-то работаю, а рядом сидят молодые ребята на скамейке. Постеснялась им сказать: «Пойдемте вместе посадим цветы». Я зла на них не держу, конечно. Может быть, им тяжело или некогда.