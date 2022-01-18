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В Петербурге на 100-м году жизни скончалась Тамара Романова — праведник народов мира

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В Петербурге на 100-м году жизни скончалась праведник народов мира Тамара Григорьевна Романова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Российского еврейского конгресса.

Наталья Скворцова

Звание праведник народов мира присваивают неевреям, которые спасли евреев во время Холокоста. Тамара Григорьевна вместе с сестрой и матерью во время оккупации Житомира помогала укрывать у себя в доме одноклассницу Клару Штейнберг и ее мать Евгению. Потом Романовы отдали им свои документы, чтобы те смогли выбраться из города.

За этот поступок израильский институт памяти «Яд ва-Шем» присудил Романовой в 1998 году почетное звание Праведник народов мира. Сейчас в России осталось всего два человека с этим титулом, а во всем мире — 250 людей, чьи имена связаны с Россией.

В Петербурге на 100-м году жизни скончалась Тамара Романова — праведник народов мира. Вот ее последнее интервью

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