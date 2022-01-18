В Петербурге на 100-м году жизни скончалась Тамара Романова — праведник народов мира

Звание праведник народов мира присваивают неевреям, которые спасли евреев во время Холокоста. Тамара Григорьевна вместе с сестрой и матерью во время оккупации Житомира помогала укрывать у себя в доме одноклассницу Клару Штейнберг и ее мать Евгению. Потом Романовы отдали им свои документы, чтобы те смогли выбраться из города.

За этот поступок израильский институт памяти «Яд ва-Шем» присудил Романовой в 1998 году почетное звание Праведник народов мира. Сейчас в России осталось всего два человека с этим титулом, а во всем мире — 250 людей, чьи имена связаны с Россией.