В Адмиралтейском районе Петербурга открылся новый пункт вакцинации от COVID-19

Пройти вакцинацию в новом пункте можно в любой день недели:

с 11.00-19.00 в будни (с понедельника по пятницу),

либо в субботу с 11.00-15.00,

выходной – воскресенье.

Процедуру вакцинации в новом пункте проводят медицинские работники 28-й поликлиники. Кроме того, в районе по-прежнему работают пункты в поликлиниках №24, №27 и №28.

В открытии приняли участие заместитель главы администрации района Диана Александровна Чапурина, заместитель Председателя Законодательного собрания Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев, заместитель председателя Совета муниципальных образований города Наталия Владимировна Астахова, управляющий директор ТРК «ПИК» Мария Сергеевна Косыгина, сообщают в пресс-службе Смольного.

Напомним, ранее новая партия вакцины от COVID-19 «КовиВак» поступила в Петербург.