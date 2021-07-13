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Новая партия вакцины от COVID-19 «КовиВак» поступила в Петербург

На фармбазу Петербурга поступила партия вакцины «КовиВак» в количестве 8580 доз.

  • Фото: Shutterstock.com

     

«Город наращивает темпы вакцинации и делает все, чтобы обеспечить необходимый запас вакцины», – цитируют губернатора Александра Беглова в Смольном.

Всего в Петербург поступило 1257022 комплекта доз вакцины, из них

  • 27540 доз – «ЭпиВакКорона»,
  • 28080 – «КовиВак»,
  • остальное – «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник v).

На 12 июля запас вакцины в городе – 182616 комплектов доз.

Напомним, ранее в Петербурге не хватило доз вакцины «КовиВак», запись на вакцинацию этим препаратом была временно приостановлена.

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