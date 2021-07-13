Новая партия вакцины от COVID-19 «КовиВак» поступила в Петербург

«Город наращивает темпы вакцинации и делает все, чтобы обеспечить необходимый запас вакцины», – цитируют губернатора Александра Беглова в Смольном.

Всего в Петербург поступило 1257022 комплекта доз вакцины, из них

27540 доз – «ЭпиВакКорона»,

28080 – «КовиВак»,

остальное – «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник v).

На 12 июля запас вакцины в городе – 182616 комплектов доз.

Напомним, ранее в Петербурге не хватило доз вакцины «КовиВак», запись на вакцинацию этим препаратом была временно приостановлена.