В Петербурге снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

«За прошлую неделю у нас было госпитализировано пять с половиной тысяч взрослых пациентов. Это на 23% меньше, чем неделей ранее. На 9 июля было свободно порядка 11% коек. Существующего инфекционного коечного фонда в городе достаточно», – цитируют в пресс-службе Смольного губернатора Александра Беглова.

Губернатор подчеркнул, что растёт охват ПЦР-тестированием. Сегодня выполняется порядка 700 тестов на 100 тысяч населения. Это почти в 4,5 раза больше нового норматива Роспотребнадзора –150 тестов на 100 тысяч человек. ПЦР диагностику сейчас проводят 56 лабораторий.

Он также отметил, что ни одно медучреждение, где оказывают помощь онкобольным пациентам, не перепрофилировано, а крупные стационары в круглосуточном режиме оказывают помощь горожанам по всем профилям, включая высокотехнологичную помощь.

Ранее стало известно, что за последние сутки 104 человека умерли от COVID-19 в Петербурге. 710 больных – в России.