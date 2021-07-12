В Петербурге от СOVID-19 в течение недели умирает по 100 человек в день

За минувшие сутки от COVID-19 в России умерли 710 больных. Более 700 смертей за сутки в России фиксируется на протяжении последней недели, сообщает «РБК» со ссылкой на источник.

В Петербурге число смертей достигло 104.

Последний раз этот показатель опускался ниже 100 шестого июля, когда зафиксировали 99 смертей. Об этом 12 июля сообщает оперативный штаб.

В Петербурге за сутки выявлено +2 029 случаев заражения COVID-19. Всего за последние 24 часа на коронавирус протестировали 18 934 человека.

Напомним, по состоянию на 12 июля, число случаев коронавируса в России достигло 5 808 473. За последние сутки заболевание диагностировано у 25 140 человек в 84 регионах, из них 2 723 (10,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.