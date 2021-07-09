Кандидатов в Заксобрание Петербурга сегодня выдвинет «Единая Россия»

В ходе сегоднящшней встречи партия «Единая Россия» определит список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Петербурга.

Кроме этого, на ней обсудят задачи на выборах в сентябре и выдвинут кандидатов в депутаты Петербургского парламента по одномандатным избирательным округам, сообщает «mr7».

Конференция состоится в 17:00 в культурно-досуговом центре «Московский».

Напомним, выборы в Госдуму назначены на 19 сентября. Помимо выборов в нижнюю часть парламента, будут избраны также главы девяти субъектов федерации и депутаты 39 региональных парламентов, в том числе в Заксобрание Петербурга.