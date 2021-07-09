Кандидатов в Заксобрание Петербурга сегодня выдвинет «Единая Россия»

В пятницу, 9 июля, партия «Единая Россия» проведет конференцию, на которой определит список кандидатов в депутаты Заксобрания Петербурга.
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Фото: https://vk.com/er_ru
В ходе сегоднящшней встречи партия «Единая Россия» определит список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Петербурга.
Кроме этого, на ней обсудят задачи на выборах в сентябре и выдвинут кандидатов в депутаты Петербургского парламента по одномандатным избирательным округам, сообщает «mr7».
Конференция состоится в 17:00 в культурно-досуговом центре «Московский».
Напомним, выборы в Госдуму назначены на 19 сентября. Помимо выборов в нижнюю часть парламента, будут избраны также главы девяти субъектов федерации и депутаты 39 региональных парламентов, в том числе в Заксобрание Петербурга.
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