Число заявлений на финскую визу в Петербурге выросло в четыре раза за первые месяцы лета

В Петербурге с начала лета в четыре раза выросло число обращений за финской визой. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-секретаря Генконсульства Финляндии.

«В настоящий момент в генконсульстве принимают 600 визовых заявлений в неделю. Как минимум четверть из них подают владельцы недвижимости в Финляндии. Также количество обращений увеличилось в связи с расширением группы семьи и родственников. Всего за июнь принято 2005 заявлений, тогда как весной их число не превышало 500 штук», – цитируют слова Элины Саарилахти в 78.ru

Представитель консульства также отметила, что вопрос выдачи виз российским туристам, сделавшим прививку от коронавируса, властями Финляндии пока не проработан. Частично это связано с тем, что российские вакцины в Евросоюзе не зарегистрированы.

Ранее Евросоюз предложил России обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Но только после одобрения Всемирной организации здравоохранения и Европейского медицинского агентства (EMA) российская вакцина от COVID-19 может получить широкое распространение в мире.