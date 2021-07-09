Комитет по здравоохранению: пик заболеваемости COVID-19 в Петербурге пройден

«Пик пандемии в Санкт-Петербурге пройден» – сказал Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург».

Он добавил, что в настоящее время число госпитализаций за сутки снизилось до 800 против тысячи на прошлой неделе. Выписывают пациентов уже больше, чем увозят в больницы. Свободны 10% коек от развернутого фонда, а в запасе есть еще 2500 мест для пациентов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в город в общей сложности поступило 1 млн 129 тыс. 42 комплекта вакцины, ее запас в городе – 109 тыс. 011 комплектов доз.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия находится в очень опасной стадии.