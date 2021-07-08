«Пандемия остается в очень опасной фазе»: глава ВОЗ — о нынешней волне заболеваемости коронавирусом

«Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остается в очень опасной фазе», — заявил Гебрейесус. В сложившейся ситуации «единственным выходом», по мнению главы ВОЗ, является оказание поддержки странам «» справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин».

Гебрейесус напомнил, что сейчас связанные с пандемией ограничения смягчают те государства, которые располагают инструментами борьбы с коронавирусом — прежде всего вакцинами. «В то же время страны, не имеющие доступа к достаточным поставкам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертности», — резюмировал он.

Ранее Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что число умерших от коронавируса в мире превысило 4 миллиона человек. А вакцин может не хватить на всех из-за новых штаммов — они побеждают в соревновании с вакцинами из-за отсутствия равенства в мире при распределении препаратов.