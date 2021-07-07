За все время от COVID-19 скончались более 4 млн человек. Вакцин может не хватить из-за новых штаммов

«Мы только что прошли через трагическую веху - 4 млн смертей, вызванных COVID-19. […] Варианты [коронавируса] выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению», — заявил на брифинге в Женеве Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ назвал «морально несостоятельной и неэффективной для общественного здравоохранения» стратегию «вакцинного национализма», вследствие которой «горстка стран имеет львиную долю» вакцин. Некоторые государства с широким охватом прививками ослабляют санитарные ограничения, «как будто пандемия уже закончилась». Одновременно «слишком много стран во всех регионах мира сталкиваются с резким ростом случаев COVID-19 и госпитализаций». Это происходит на фоне «быстрого перемещения вариантов» коронавируса и «шокирующего неравенства в вакцинации».

Также Гебрейесус обратил внимание на острую нехватку кислорода и лечебных средств, которая приводит к «волне смертей в Африке, Азии и Латинской Америке». «С моральной, эпидемиологической и экономической точки зрения сейчас настало время, когда мир должен объединиться и заниматься пандемией сообща», — заявил он

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения призывает страны Европы поделиться вакцинами от коронавируса с другими странами, прежде чем вакцинировать детей. «Мы согласны с тем, что вакцина может использоваться для детей. Но поскольку их количество ограничено, мы призываем делиться с механизмом COVAX и направить их нуждающимся странам, прежде чем вакцинировать детей. Гораздо важнее оградить от заболевания медицинских работников и пожилых людей, чем детей, которым, скоре всего, не грозят серьезные последствия при заболевании», — отметила эксперт ВОЗ по иммунизации Анн Линдстранд.