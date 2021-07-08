Голикова: На Евро-2020 люди не могли следовать коронавирусным ограничениям, в Петербурге это повлияло на заболеваемость

«Под влиянием эмоций на Евро-2020 люди не могли следовать коронавирусным ограничениям, в Петербурге это повлияло на заболеваемость, но ситуация под контролем, мы работаем с местными властями», — сказала вице-премьер на оперативном совещании по вопросу борьбы с COVID-19.

Она также отметила, что ситуация с распространением новой инфекции остаётся напряжённой, но на этой неделе наблюдается замедление темпов заражения. Петербург вице-премьер назвала третьим в стране по суточному приросту заболевших.

Ранее Губернатор города Александр Беглов заявил, что на рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге Евро-2020 и Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не повлияли. Во всем виноват новый штамм.