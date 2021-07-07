Специальный QR-код получат предприниматели, вакцинировавшие 60 % сотрудников

Отсканировав QR-код, любой желающий сможет увидеть информацию о присвоенном Статусе наряду с информацией об организации в части соблюдения стандартов ведения безопасной деятельности.

При ухудшении эпидемиологической ситуации статус «Вакцинирован» будет подтверждать защищенность организации от COVID-19.

«Впоследствии, в ситуации усиления ограничительных мер в Санкт-Петербурге, они в наименьшей степени коснутся организаций, получивших Статус», – сообщает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга.

Чтобы получить статус, необходимо заполнить дополнительные формы в личном кабинете организации на портале Центра развития и поддержки предпринимательства. По итогам модерации, если доля вакцинированных работников организации составит 60 и более процентов, организации будет присвоен иммунный статус «Вакцинирован», подтверждающий наличие коллективного иммунитета с размещением указанной информации на публичной странице организации, доступной по QR-коду.

Отмечается, что процент сотрудников предприятия, получивших «прививочный сертификат», будет определяться в личном кабинете после валидации через Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

Ранее стало известно, что Ленобласть вводит добровольные ковид-паспорта для бизнеса, которые позволят избежать коронавирусных ограничений.