В эксперименте приняли участие 2,5 тысячи человек — более 1% всего работающего населения Исландии. При постепенном сокращении рабочих часов производительность сотрудников в большинстве случаев оставалась прежней или даже выросла. При этом по ряду показателей улучшилось благополучие работников — у них уменьшился уровень стресса, они стали меньше выгорать, а также смогли наладить баланс между работой и личной жизнью. Также они стали лучше планировать свое рабочее время.

У участников эксперимента появилась возможность проводить больше времени с семьей и друзьями, также они стали уделять больше внимания своим хобби. Переработки также были сокращены до минимума — оставаться на работе сверхурочно участникам эксперимента приходилось крайне редко. Кроме того, мужчины в гетеросексуальных отношениях при переходе на четырехдневную рабочую неделю начали уделять больше внимания домашним обязанностям, благодаря чему работа по дому стала распределяться более равномерно.

«Это исследование показывает, что крупнейшее в мире испытание сокращенной рабочей недели в государственном секторе по всем параметрам имело ошеломляющий успех», — прокомментировал результаты работы директор по исследованиям Autonomy Уилл Стронж. По его мнению, государственный сектор Исландии может стать первопроходцем в массовом внедрении четырехдневной рабочей недели. На сегодняшний день 86% работающего населения Исландии либо уже перешли на более короткий рабочий день, либо настроили механизмы, необходимые для того, чтобы начать работу в таком формате.