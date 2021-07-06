В Исландии завершился крупнейший в мире эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. С 2015 по 2019 год число рабочих часов постепенно снижалось с 40 до 35-36 с сохранением заработной платы. Результаты, которые исследователи назвали «ошеломляющим успехом», опубликовны на сайте британского центра Autonomy.
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Фото: Shutterstock.com
В эксперименте приняли участие 2,5 тысячи человек — более 1% всего работающего населения Исландии. При постепенном сокращении рабочих часов производительность сотрудников в большинстве случаев оставалась прежней или даже выросла. При этом по ряду показателей улучшилось благополучие работников — у них уменьшился уровень стресса, они стали меньше выгорать, а также смогли наладить баланс между работой и личной жизнью. Также они стали лучше планировать свое рабочее время.
У участников эксперимента появилась возможность проводить больше времени с семьей и друзьями, также они стали уделять больше внимания своим хобби. Переработки также были сокращены до минимума — оставаться на работе сверхурочно участникам эксперимента приходилось крайне редко. Кроме того, мужчины в гетеросексуальных отношениях при переходе на четырехдневную рабочую неделю начали уделять больше внимания домашним обязанностям, благодаря чему работа по дому стала распределяться более равномерно.
«Это исследование показывает, что крупнейшее в мире испытание сокращенной рабочей недели в государственном секторе по всем параметрам имело ошеломляющий успех», — прокомментировал результаты работы директор по исследованиям Autonomy Уилл Стронж. По его мнению, государственный сектор Исландии может стать первопроходцем в массовом внедрении четырехдневной рабочей недели. На сегодняшний день 86% работающего населения Исландии либо уже перешли на более короткий рабочий день, либо настроили механизмы, необходимые для того, чтобы начать работу в таком формате.
Напомним, еще в 2019 году тогда премьер-министр России Дмитрий Медведев предсказал переход с «пятидневки» на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, к переменам ведет технологический прогресс и перестройка мировой экономики. Депутаты Государственной думы заявили о готовности приступить к разработке законопроекта о сокращении рабочей недели.
Позже социологи провели опрос и выяснили отношение россиян к данной идее — положительно относятся к переходу на «четырехдневку» всего 29% респондентов. Отрицательной стороной сокращения рабочей недели прежде всего называют снижение заработной платы — в этом уверены 82% опрошенных.
Политологи предположили, что Петербург может стать первым городом России с четырехдневной рабочей неделей. В свою очередь в Министерстве труда России считают, что повсеместный переход на четырехдневную рабочую неделю в стране невозможен без тестового введения новых правил «на очень большом количестве предприятий». 40% россиян поддержали идею о четырехдневной рабочей неделе. А в Минтруда назвали условия для перехода России на такой график работы.
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