Вакцинированных от COVID-19 Петербуржцев призвали сдать плазму крови

Раньше плазму принимали только у переболевших COVID-19, но теперь ее могут сдать и привитые, а также лица, имеющие антитела. Главный врач станции Татьяна Засухина сообщила, что на сегодняшний день в городе достаточный запас плазмы. Однако в связи с ростом заболеваемости коронавирусом медучреждения стали больше нуждаться в плазме.

«Переливание плазмы крови доноров с антителами к COVID-19 – один из потенциально эффективных методов лечения новой коронавирусной инфекции. Городская станция переливания крови с целью поддержания неснижаемого запаса антиковидной плазмы приглашает горожан стать донорами!», – сообщается на официальном сайте городской станции переливания крови.