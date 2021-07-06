Вакцинированных от COVID-19 Петербуржцев призвали сдать плазму крови

Петербругская городская станция переливания крови теперь собирает антиковидную плазму не только у людей, переболевших коронавирусом, но и у вакцинированных.
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Фото: Shutterstock.com
Раньше плазму принимали только у переболевших COVID-19, но теперь ее могут сдать и привитые, а также лица, имеющие антитела. Главный врач станции Татьяна Засухина сообщила, что на сегодняшний день в городе достаточный запас плазмы. Однако в связи с ростом заболеваемости коронавирусом медучреждения стали больше нуждаться в плазме.
«Переливание плазмы крови доноров с антителами к COVID-19 – один из потенциально эффективных методов лечения новой коронавирусной инфекции. Городская станция переливания крови с целью поддержания неснижаемого запаса антиковидной плазмы приглашает горожан стать донорами!», – сообщается на официальном сайте городской станции переливания крови.
Желающим сдать плазму крови проводят исследование на содержание антител к SARS-CoV-2, что позволяет спрогнозировать эффективность плазмы конкретного донора. Решение о допуске донора принимает врач-трансфузиолог Городской станции переливания крови. Процедура сдачи занимает 40 минут.
На сайте отмечают, что для доноров, переболевших COVID-19, предусмотрена дополнительная мера поддержки – выплата в размере пяти тысяч рублей.
Тем, кто желает стать донором, для получения первичной консультации следует связаться со специалистами Городской станции переливания крови через Telegram, WhatsApp, Viber, социальные сети или по телефону 635-68-85.
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