Путин подписал закон о еще одной единовременной выплате семьям с детьми

Согласно закону, единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей следует произвести в августе-декабре 2021 года следующим гражданам России, проживающим на территории страны:

одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года). Единовременная выплата осуществляется на каждого ребенка;

инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство Российской Федерации и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).

В случае, если единовременная выплата производится одному из родителей (законных представителей) инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, такая выплата осуществляется на каждого инвалида либо на каждое лицо с ограниченными возможностями здоровья.

Отмечается, что получатели единовременной выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд за ее назначением до 1 ноября 2021 года. Выплата не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Напомним, данная единовременная выплата вошла в пакет мер поддержки семей с детьми с низким уровнем доходов, анонсированных Путиным в рамках ежегодного послания к Федеральному собранию. Оно стало 27-м в новейшей истории России и 17-м для Путина. Публикуем главные тезисы.