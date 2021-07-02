Комздрав: Петербург достигнет коллективного иммунитета

По словам главы Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, прежний план про 1,2 миллиона уже не актуален.

«Когда мы говорили о 1,2 млн жителей, мы исходили из той методики, которая была доступна, тогда еще не было указания Минздрава вакцинировать 60% взрослого населения. Сейчас мы ориентируемся на совершенно иные цифры. В Петербурге должна быть достигнута иммунная прослойка 2,6 млн взрослых»,— сказал Дмитрий Лисовец в эфире «Эха Москвы».

Глава Комитета уточнил, что исходя из числа вакцинируемых и уже привитых к сегодняшнему дню им необходимо порядка 120 дней на осуществления плана.

Напомним, более 900 тысяч петербуржцев прошли вакцинацию от коронавируса с начала прививочной кампании.