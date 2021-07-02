По данным властей, только 30 июня первично привито 17 517 человек. Это на две тысячи больше, чем 29 июня. Вторично — 5 245 человек. В целом за сутки выполнено 22 762 прививки. Всего с начала кампании в городе привито 906 373 человек. Из них 712 207 полностью закончили цикл вакцинации.

«С каждым днем все больше жителей обращаются в пункты вакцинации. Особенно активно идут перед выходными. Сейчас отпускной сезон. Жители выезжают на дачи. Массовая вакцинация — самый действенный способ снизить риск распространения инфекции и количество госпитализаций», — сказал губернатор Александр Беглов.

В Петербурге работают 134 прививочных пункта на базе медицинских учреждений. Также работают 27 мобильных пунктов, в том числе в торговых центрах. Всего с начала пандемии в Петербург поступило 1 079 332 комплекта вакцин. Неизрасходованный запас вакцины в городе составляет 172 959 комплектов.