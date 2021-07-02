Прививочная кампания в Петербурге набирает обороты. За все время с ее начала от коронавируса вакцинировались более 900 тысяч человек. Об этом сообщили в Смольном.
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Фото: Shutterstock.com
По данным властей, только 30 июня первично привито 17 517 человек. Это на две тысячи больше, чем 29 июня. Вторично — 5 245 человек. В целом за сутки выполнено 22 762 прививки. Всего с начала кампании в городе привито 906 373 человек. Из них 712 207 полностью закончили цикл вакцинации.
«С каждым днем все больше жителей обращаются в пункты вакцинации. Особенно активно идут перед выходными. Сейчас отпускной сезон. Жители выезжают на дачи. Массовая вакцинация — самый действенный способ снизить риск распространения инфекции и количество госпитализаций», — сказал губернатор Александр Беглов.
В Петербурге работают 134 прививочных пункта на базе медицинских учреждений. Также работают 27 мобильных пунктов, в том числе в торговых центрах. Всего с начала пандемии в Петербург поступило 1 079 332 комплекта вакцин. Неизрасходованный запас вакцины в городе составляет 172 959 комплектов.
Напомним, ранее руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев дал прогноз о том, что в июне-июле 2021 года в России не исключен многократный рост числа заболевших коронавирусом — до 52 тысяч новых случаев за сутки. Ученые СПбГУ, основываясь на математической модели распространения коронавирусной инфекции, также говорят о том, что пик заболеваемости коронавирусом в рамках третьей волны пандемии в России придется на конец июня. А Центр имени Гамалеи заявил о снижении эффективности «Спутника V» против индийского штамма коронавируса — примерно в 2,6 раза.
Госпитализация с коронавирусом в Петербурге продолжает расти. В больницы города увозят уже по тысяче человек в день, в основном болеют молодые. Одновременно с этим председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявляет о выходе города на плато по заболеваемости. Петербургский Роспотребнадзор заявил о рекордной летальности от коронавируса — как ни при одной другой болезни. В городе открывают дополнительные пункты регистрации смертей. На фоне рекордной статистики по смертности от коронавируса в других отделениях уже образовались очереди.
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