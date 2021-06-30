В Петербурге изучат московский опыт введения QR-кодов для посещения заведений

Власти Санкт-Петербурга рассмотрят московский опыт введения QR-кодов для посещения общепита и оценят эффект таких мер, заявил замглавы Комитета по промышленной политике Алексей Яковлев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
«Когда ты вводишь какие-то ограничительные меры, ты должен понимать, что у тебя есть средства, чтобы за эти меры заплатить. Любое ограничение — это потеря денег бизнесом. Поэтому очень внимательно нужно смотреть, как это отразится на бизнесе и насколько это реально повлияет на эпидемиологическую ситуацию. Здесь нужен тонкий баланс, чтобы не навредить», — сказал он.
Яковлев подчеркнул, что жесткие ограничительные меры будут использоваться «в крайнем случае», поскольку петербургское правительство «находится в тесном контакте с бизнесом и вводит ограничения «очень аккуратно».
Напомним, с 28 июня попасть в заведения общепита Москвы смогут только люди с антителами к коронавирусу. Наличие защиты подтверждается специальным QR-кодом. Оперштаб Москвы разъяснил, как будут работать коды для посещения ресторанов и мероприятий. И потребуются они не только жителям столицы.
Фото: Shutterstock.com
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