Продажи машин в Петербурге выросли на 60% за 5 месяцев

Низкая база прошлого года, когда в апреле-мае автосалоны работали с ограничениями, позволила всем брендам в первой десятке по итогам пяти месяцев показать рост продаж.

Только шесть брендов на автомобильном рынке Петербурга показывают отрицательную динамику по результатам января-мая: это премиальные Jaguar и Chevrolet, китайские марки Changan и Zotye, а также японские Mitsubishi и Honda.

«Апрель и май позволили петербургскому авторынку создать задел для положительного результата по итогам всего года. Но, начиная с июня, мы не увидим высоких показателей роста продаж. Выход из локдауна в прошлом году был отмечен влиянием отложенного спроса и желанием приобрести автомобили по старым ценам. Сейчас этих факторов уже нет, при этом наблюдается дефицит поставок, что негативно сказывается на общем объеме продаж», – сообщает ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.

Доля Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России за пять месяцев составила 9,5% против 8,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает «Auto-Dealer-СПб».

Не только автомобили пользуются повышенным спросом. За первые 6 месяцев текущего года в России значительно увеличились продажи электросамокатов – в период с января по июнь россияне приобрели около 320 тысяч таких транспортных средств. За аналогичный временной отрезок 2020 года было продано около 100 тысяч электросамокатов, то есть продажи выросли более чем в 3 раза, сообщает «Tv Brics» со ссылкой на источник.

Количество электросамокатов резко возросло в Петербурге. Для многих горожан это стало проблемой. Подробнее читайте по ссылке