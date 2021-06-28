«В связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19, ФАС России ранее направила запросы в медорганизации. В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг», — приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы ведомства.

25 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что поручит ФАС и Роспотребнадзору следить за стоимостью и сроками проведения ПЦР-тестирования на коронавирус. Он также обратил внимание главного санитарного врача страны Анны Поповой на то, что в некоторых регионах получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость проведения этих анализов увеличивается. «Людей это сильно беспокоит», — заключил он.

Напомним, в минувшую пятницу стало известно, что сеть медицинских лабораторий «Инвитро» приостанавливает тестирование на количественные антитела к COVID-19 из-за дефицита реагентов. С данной проблемой также столкнулась и лабораторная служба «Хеликс», а сразу в нескольких лабораториях Петербурга выросла стоимость проверки устойчивости иммунитета по отношению к коронавирусу.