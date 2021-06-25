В «Инвитро» объяснили, что из-за взрывного спроса на тесты были вынуждены перевести все лабораторные комплексы на круглосуточную работу, сейчас закупают новое оборудование и вводят дополнительные смены. Тестирование приостановят на 7–10 дней, в качестве альтернативы гражданам предложат новый тест, основанный на другой тест-системе. Он будет доступен в ограниченных количествах в наиболее загруженных регионах: Москве, Петербурге, Новосибирске, на Урале.

Как стало известно редакции «Собака.ру», лабораторная служба «Хеликс» также столкнулась с дефицитом. Клиники, с которыми она сотрудничает, ищут другие лаборатории. Оперативного комментария от «Хеликса» получить не удалось. Ранее в «Фонтанке» сообщалось, что стоимость тестирование на количественные антитела к COVID-19 в лабораторной службе была увеличена.

Из-за повышенного спроса стоимость тестирования поднялась и в других лабораториях: в KDL проверить антитела IgG с помощью американской тест-системы Abbott в начале июня можно было за 637 рублей плюс 120 рублей за забор крови. Теперь анализ обойдется в 850 рублей, а цена забора крови не изменится.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 20 393 случая заражения коронавирусом. В Петербурге — 1 194. Ревакцинироваться после получения первой прививки можно уже через полгода.