ФНПР и РСПП приняли совместное обращение о необходимости вакцинации от COVID-19

Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России выступили с совместным обращением к правительству РФ, а также ко всем российским работодателям и трудящимся. В нем они просят принять решение об обязательной вакцинации взрослого населения страны в связи с распространением COVID-19.
-
Фото: Shutterstock.com
В обращении говорится о том, что положение работников во многом определяется проблемами, с которыми сталкиваются предприятия – с прекращением или сокращением производственной деятельности, падением спроса на выпускаемую продукцию, нехваткой сырья и значительными финансовыми трудностями.
Члены РСПП И ФНПР верят, что обязательная вакцинация для взрослой части населения сможет изменить ситуацию в лучшую сторону.
«Правительству Российской Федерации — принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда», – говорится в документе.
Напомним, что 23 июня Петербуржцы установили рекорд по числу вакцинировавшихся от COVID-19 — более 10 тысяч за сутки.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.