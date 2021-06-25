ФНПР и РСПП приняли совместное обращение о необходимости вакцинации от COVID-19

В обращении говорится о том, что положение работников во многом определяется проблемами, с которыми сталкиваются предприятия – с прекращением или сокращением производственной деятельности, падением спроса на выпускаемую продукцию, нехваткой сырья и значительными финансовыми трудностями.

Члены РСПП И ФНПР верят, что обязательная вакцинация для взрослой части населения сможет изменить ситуацию в лучшую сторону.

«Правительству Российской Федерации — принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда», – говорится в документе.

Напомним, что 23 июня Петербуржцы установили рекорд по числу вакцинировавшихся от COVID-19 — более 10 тысяч за сутки.