Промсвязьбанк заключил соглашение в Петербурге с АО «Корпорация морского приборостроения» и НСПК «Мир»

Со стороны банка документ подписал председатель Петр Фрадков, со стороны предприятия – генеральный директор Леонид Стругов. В соответствии с договоренностями ПСБ планирует предоставлять корпорации весь перечень финансово-банковских услуг и участвовать в реализации проектов и программ холдинга, в том числе инвестиционных, сообщает ПСБ.

Петр Фрадков добавил, что сегодня также состоялось подписание соглашения с национальной системой платежных карт «Мир».

«Мы выходим на новые программы поддержки для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Предлагаем не только льготные ипотеки, но и обслуживание. В частности, сегодня подписали соглашение по выпуску универсальной карты сотрудникам ОПК. Она позволит иметь доступ к спектру услуг, необходимых именно для конкретного работника и его семьи», — сказал он.

Фрадков отметил, что сегодня идет активное обновление судостроительной отрасли, финансовая поддержка позволяет ей стабильно развиваться, а предприятиям — наращивать производство, строить долгосрочные планы, инвестировать в модернизацию и техническое перевооружение.

Ранее мы пислаи, что 10-й Международный военно-морской салон «МВМС-2021» официально открылся в Петербурге, он проводится с 23 по 27 июня.