В Петербурге начал работу 10-й Международный военно-морской салон

В Экспофорум съехались представители различных корпораций, судостроительных компаний, специалистов в сфере военной промышленности, иностранные делегации и высокопоставленные чиновники. Участники мероприятия изучали ракеты и корабли, интересовались электрическими плитами из нержавеющей стали.

Салон начался 23 июня, в самый жаркий день месяца за всю историю наблюдений в Петербурге. Церемония открытия намечена на сегодня, 24 июня. Мероприятие завершится в воскресенье выстрелом пушки с Петропавловской крепости.

«У нас в этом году 285 участников, это позволяет нам говорить о состоятельности юбилейного салона. Представленные выставочные экспонаты демонстрируют высокую конкурентоспособность отечественной оборонной промышленности и ее значительный экспортный потенциал», ­– заявил в ходе брифинга директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков, сообщают РИА Новости.

Участие в церемонии открытия принял губернатор Александр Беглов. Он отметил, что в мире из-за пандемии непростая ситуация, но Россия и Петербург сделали все, чтобы салон состоялся и, несмотря на ограничения связанные с распространением COVID-19, площадь выставки салона почти не изменилась – всего экспозиция занимает около 13 тыс. кв. метров, рассказал генеральный директор ООО «Морской салон» Александр Колосков.

Петербург является крупнейшим центром судостроения и в нем зарождался военно-морской флот России. В блокаду заводы продолжали строить и ремонтировать суда. Сейчас в Петербурге работает более 40 предприятий судостроения, почти все они представлены на выставке. По словам председателя комитета по промышленной политике Кирилла Соловейчика, несмотря на трудный год для многих отраслей, судостроение в Петербурге показало положительную динамику и выросло практически на 12%, было заложено 11 кораблей и судов и 11 было спущено на воду.

Напомним, что первый Международный военно-морской салон в Петербурге состоялся в 2003 году и с тех пор проводится каждые два года.