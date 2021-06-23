Снимать ролики в полицейской форме – нельзя. В Петербурге задержан блогер

«Уроженец Пермского края пояснил, что приобрел полицейскую форму исключительно для съемок эпатажных видеороликов, которые размещал у себя в социальных сетях. Таким образом, он пытался увеличить число подписчиков на своей странице», – говорится в сообщении.

В полиции на мужчину составили протокол по статье о «Незаконном ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».

Ношение формы мужчина назвал ошибкой и принес извинения сотрудникам полиции. Ему грозит штраф, форму у него конфискуют, отметил ТАСС.

Имя задержанного в ведомстве не уточнили.

Напомним, что новое пространство — с TikTok-хаусом и медиастудией появится в Колпине. Это инициатива петербуржца Матвея Большакова, за которую в рамках проекта «Твой бюджет» проголосовало большинство членов районной бюджетной комиссии.