Снимать ролики в полицейской форме – нельзя. В Петербурге задержан блогер

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге 27-летнего мужчину, который купил в магазине форму майора полиции и использовал ее для съемок роликов для TikTok, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
-
Фото: Shutterstock.com
«Уроженец Пермского края пояснил, что приобрел полицейскую форму исключительно для съемок эпатажных видеороликов, которые размещал у себя в социальных сетях. Таким образом, он пытался увеличить число подписчиков на своей странице», – говорится в сообщении.
В полиции на мужчину составили протокол по статье о «Незаконном ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».
Ношение формы мужчина назвал ошибкой и принес извинения сотрудникам полиции. Ему грозит штраф, форму у него конфискуют, отметил ТАСС.
Имя задержанного в ведомстве не уточнили.
Напомним, что новое пространство — с TikTok-хаусом и медиастудией появится в Колпине. Это инициатива петербуржца Матвея Большакова, за которую в рамках проекта «Твой бюджет» проголосовало большинство членов районной бюджетной комиссии.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.