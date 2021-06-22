В Петербурге выпускника в суд привела шпаргалка на ЕГЭ

Во вторник, 22 июня, в судебном участке № 174 Приморского района Петербурга вынесли постановление по делу о нарушении требований к образовательной деятельности. Его фигурантом стал Алексей Шарага, которого обвинили в использовании шпаргалок во время ЕГЭ, сообщает «Форпост».

«Суд установил, что справочные материалы содержали математические заметки, однако достоверных сведений об их использовании зафиксировано не было», — уточнили в пресс-службе. Выпускник на заседание не пришёл, но вину признал.

Мировой судья прекратил производство по делу в связи с малозначительностью и ограничился устным замечанием.

Напомним, что в отношении выпускников, пытающихся списать, составляются протоколы по пункту 4 статьи 19.30 КоАП РФ «Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации».