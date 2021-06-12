Адвокат: Хованский не признал свою вину в распространении песни в Сети

«Он не признал полностью свою вину, он признал ее частично — что он исполнял эту ужасную композицию. А то, что он ее распространял, то, что он агитировал кого-то, — такого вообще не было, это и есть частичное признание вины», — заявила она.

Мартыненко также отметила, что эту песню Хованский исполнил много лет назад, но в сети она оказалась недавно. По ее словам, блогер не хотел выставлять эту композицию на YouTube. «У него не было направленности выставлять это на YouTube. Он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам», — дополнила она.