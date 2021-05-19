Теперь для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт.

Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно. Постановление, в частности, фиксирует, что заявитель имеет право получить свидетельство по почте без посещения органов учета. Эта услуга также будет доступна на едином портале.

Также документ устанавливает, что услуги по регистрации должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности. То есть граждане смогут выбрать любой орган учёта в пределах городского округа или муниципального района, в случае с городами федерального значения — любое профильное подразделение на их территории.

Изменения вступают в силу с 1 июля 2022 года. Как считают в правительстве, новые правила сделают регистрационные услуги для граждан более удобными и менее затратными по времени.

Напомним, в Петербурге расширили права бездомных. Уставной суд отметил ранее принятые положения постановления правительства, устанавливающие порядок учета бездомных. По ним люди без определенного места жительства должны были иметь регистрацию в Петербурге или Ленобласти, чтобы получить социальную помощь.