Минтруд: майские праздники не сделают длинными навсегда

В 2021 году Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Так, майские праздники будут длиться десять дней — с 1 по 10 мая. Это было необходимо для стабилизации эпидемиологической обстановки в стране. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая и предложила эту идею, таким образом можно избежать дополнительных рисков, связанных с поездками за город и обратно.

Как заявил позднее Путин, решение оказалось оправданным: в России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.