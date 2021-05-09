Минтруд: майские праздники не сделают длинными навсегда

Министерство труда и социальной защиты заявило о том, что непрерывные майские праздники, как в 2021 году, не будут повторяться в дальнейшем. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу Минтруда Антон Котяков.
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Фото: Shutterstock
В 2021 году Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Так, майские праздники будут длиться десять дней — с 1 по 10 мая. Это было необходимо для стабилизации эпидемиологической обстановки в стране. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая и предложила эту идею, таким образом можно избежать дополнительных рисков, связанных с поездками за город и обратно.
Как заявил позднее Путин, решение оказалось оправданным: в России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.
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