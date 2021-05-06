В рамках концепции предполагается усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В частности, пачки сигарет могут начать производить одного размера и обезличить, а 75% площади отдать под рисунки и фотоизображения о вреде курения.

Также в планах ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Это позволит не вводить в заблуждение потребителей.

Кроме того, будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. В том числе это коснется жидкостей для электронных сигарет.

Концепция государственной политики противодействия потреблению табака и другой никотинсодержащей продукции утверждена Правительством в 2019 году. Ее цель — к 2035 году сократить число курильщиков с нынешних 29% до 21%, достичь максимального снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.

Напомним, теперь пачка сигарет в России не может стоить дешевле 108 рублей. Минсельхоз установил минимальную стоимость, рассчитав ее по специальной формуле — учитывающей ставки акциза, налога на добавленную стоимость и повышающий коэффициент.