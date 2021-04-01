В России с 1 апреля ввели минимальную стоимость пачки сигарет

Минимальная стоимость пачки сигарет в России будет рассчитывать Минсельхоз на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Таким образом с 1 апреля 2021 года цена составит 108 рублей за пачку из 20 сигарет.

Правило не не распространяется на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля 2021 года — ее можно будет продавать по цене ниже установленного показателя до 1 июля.

Как считают представители отрасли, минимальная цена на пачку сигарет станет важным инструментом в борьбе с нелегальным рынком табачной продукции, который в 2020 году превысил 11% , а ущерб федеральному бюджету составил более 85 миллиардов рублей из-за неуплаченных акцизов и НДС.

«После значительного повышения акцизов с 1 января 2021 года, средняя цена пачки сигарет в текущем году, по оценкам Минфина, составит около 140 рублей. Таким образом, введение единой минимальной цены не окажет влияния на стоимость легальной табачной продукции», — приводит ТАСС слова директора по работе с органами государственной власти JTI Россия Василия Груздева.

При этом представители отрасли также считают, что цена пачки является решающим фактором при выборе сигарет, а массовый уход потребителя в серую зону свидетельствует о том, что цена на легальные сигареты недоступна для большинства.

«Чтобы избежать наихудшего сценария, необходимо устранить экономическую выгоду от оборота нелегальной продукции: главным образом, добиться сокращения разрыва в стоимости легальной российской пачки и нелегально везенных сигарет из ЕАЭС, на которые по-прежнему приходится основная доля серого трафика. И, конечно, первостепенной задачей по сдерживанию роста нелегального рынка остается недопущение новых факторов, которые способствуют искусственному завышению стоимости легальных сигарет», — говорит директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал тобакко» в России и Центральной Азии Илона Миртова.