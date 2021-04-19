Роспотребнадзор: 25-87% россиян в зависимости от региона имеют антитела к коронавирусу

Исследование популяционного иммунитета россиян Роспотребнадзор начал в июне 2020 года, в нем уже приняли участие боле 204 тысяч добровольцев. Четвертый этап проходил в марте 2021-го — согласно последним данным, иммунитет к коронавирусу сформировался у 25-87,1% людей.

Данные о популяционном иммунитете к коронавирусу по регионам:

Москва — около 40,6%

Московская область — почти 44%

Петербург — 27,4%

Астраханская область — 51,6%

Белгородская область — 47,7%

Ставропольский край — 46,7%

Татарстан — 45,5%

Меньше всего жителей с иммунитетом к коронавирусу в Краснодарском крае — 5,1% и Тюменской области — 9,5%.

Напомним, ранее стало известно, что за год пандемии коронавирусом переболели более 2,5 миллионов петербуржцев. Формируется коллективный иммунитет — антитела есть у более чем половины жителей Петербурга. Об этом говорят результаты четвертого этапа популяционного исследования распространенности SARS-CoV-2, которое было проведено учеными Европейского университета совместно с клиниками «Скандинавия», лабораторией Genetico и «Полиметалл».