Джоан Роулинг, Бенедикт Камбербэтч и еще более 70 западных деятелей культуры потребовали допустить врача к Навальному

Французское издание Le Monde опубликовало открытое письмо западных актеров, музыкантов и писателей, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. В нем они просят допустить врача к российскому политику Алексею Навальному.
В числе знаменитостей, подписавших это письмо, — писатели Джоан Роулинг и Нил Гейман, актеры Бенедикт Камбербэтч и Джуд Лоу, фронтмен группы Radiohead Том Йорк. Всего письмо собрало 78 подписей деятелей культуры.
«Мы обращаемся к вам, господин президент, с тем, чтобы господин Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается и на которое он имеет право, как и любой гражданин России. Как избранный [президент] и гарант закона вы должны обеспечить соблюдение этого права», — цитирует обращение издание «Медуза».
Напомним, 31 марта российский политик Алексей Навальный, осужденный по делу «Ив Роше», объявил голодовку. Он находится в колонии во Владимирской области — несмотря на жалобы на боль в спине и ноге, к нему не допускают врача. 5 апреля Навальный рассказал о заболевших туберкулезом в колонии. У самого политика сильный кашель и температура. Его состояние продолжает ухудшаться.
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