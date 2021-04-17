Джоан Роулинг, Бенедикт Камбербэтч и еще более 70 западных деятелей культуры потребовали допустить врача к Навальному

В числе знаменитостей, подписавших это письмо, — писатели Джоан Роулинг и Нил Гейман, актеры Бенедикт Камбербэтч и Джуд Лоу, фронтмен группы Radiohead Том Йорк. Всего письмо собрало 78 подписей деятелей культуры.

«Мы обращаемся к вам, господин президент, с тем, чтобы господин Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается и на которое он имеет право, как и любой гражданин России. Как избранный [президент] и гарант закона вы должны обеспечить соблюдение этого права», — цитирует обращение издание «Медуза».