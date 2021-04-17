В Петербурге обокрали квартиру главного нефролога, обвиняемого в убийстве жены

В квартиру бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченко, которого обвиняют в убийстве своей жены, проник вор. Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации издания, накануне днем мужчина пробрался в квартиру через чердак, при этом проломив потолок. Вора задержали на месте преступления c похищенными ювелирными украшениями и банковскими картами врача. Общая сумма ущерба еще устанавливается. По факту кражи уже возбудили уголовное дело, говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Более того, за задержанным числятся судимости за кражи и хулиганство. Сейчас его поместили в изолятор.
Напомним, в конце марта глава городского нефрологического центра, главный в Петербурге специалист по почкам Александр Земченков был задержан по подозрению в убийстве своей жены — врача-гинеколога Ирины Земченковой. Женщина пропала 23 февраля 2010 года. По словам адвоката, мужчина написал чистосердечное, в котором признал себя виновным — но не по статье об убийстве, а в причинении смерти по неосторожности.
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