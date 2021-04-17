В Петербурге обокрали квартиру главного нефролога, обвиняемого в убийстве жены

По информации издания, накануне днем мужчина пробрался в квартиру через чердак, при этом проломив потолок. Вора задержали на месте преступления c похищенными ювелирными украшениями и банковскими картами врача. Общая сумма ущерба еще устанавливается. По факту кражи уже возбудили уголовное дело, говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Более того, за задержанным числятся судимости за кражи и хулиганство. Сейчас его поместили в изолятор.