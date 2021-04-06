Главный нефролог Петербурга признался, что убил жену по неосторожности. Следствие считает, он расчленил ее 11 лет назад

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Земченкова Сейрана Арутюняна, главный нефролог Петербурга написал чистосердечное признание, в котором признал себя виновным не по статье об убийстве, а в причинении смерти по неосторожности — а это, говорит адвокат, «преступление небольшой тяжести». Признание было сделано в отсутствие защиты, теперь юристы «разбираются в обстоятельствах этого».

Убитая Ирина Земченкова работала гинекологом в роддоме имени Снегирева — последний раз близкие и коллеги женщины видели ее 22 февраля 2010 года. Сам Земченков активно помогал отцу пропавшей и троим своим детям искать жену, от его имени была размещена заявка на программу «Жди меня». Все 11 лет отец женщины не оставлял поиски. 92-летний Геннадий Кононов в конце прошлого года попал на прием к главе СК Александру Бастрыкину, который поручил заняться делом заново.

Позже выяснилось, что в день исчезновения Ирина Земченкова вообще не должна была работать и не выходила из дома. По версии следствия, 23 февраля 2010 года супруги поругались, в ходе ссоры Земченков убил жену, расчленил тело и выбросил его части в мусорные контейнеры. В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, он написал заявление в полицию, что жена ушла на работу и пропала без вести. Останки до сих пор не найдены, но суд признал ее умершей.