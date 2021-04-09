Скончался супруг Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский — принц Греческий и Датский (1921—1947), внук короля Греции Георга I, супруг королевы Великобритании Елизаветы II. Родился 10 июня 1921 года во дворце Мон-Репо на греческом острове Корфу. В 1952 году, после смерти короля Георга VI и восшествия на престол Елизаветы II, стал супругом царствующего монарха, но титул принца-консорта не принял.

После 1952 года принц Филипп полностью посвятил себя службе королевской семье, выполняя многочисленные церемониальные и благотворительные обязанности.

У Филиппа и Елизаветы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский, и принц Эдвард, граф Уэссекский.

В начале января 2021 года Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп сделали прививку от коронавируса. Вакцинация была проведена королевским домашним врачом в Виндзорском замке, где супруги провели изоляцию. В февраля герцог Эдинбургский Филипп был госпитализирован в Лондоне из-за недомогания. В Букингемском дворце заверили, что это «мера предосторожности, принятая по совету врача».