Скончался супруг Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп

В возрасте 99 лет скончался принц Филипп — герцог Эдинбургский и супруг королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщила королевская семья.
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Bart Lenoir / Shutterstock.com
«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Королевская семья присоединяется к людям со всего мира, оплакивая его утрату», — сообщается в Twitter королевской семьи.
It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021
His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский — принц Греческий и Датский (1921—1947), внук короля Греции Георга I, супруг королевы Великобритании Елизаветы II. Родился 10 июня 1921 года во дворце Мон-Репо на греческом острове Корфу. В 1952 году, после смерти короля Георга VI и восшествия на престол Елизаветы II, стал супругом царствующего монарха, но титул принца-консорта не принял.
После 1952 года принц Филипп полностью посвятил себя службе королевской семье, выполняя многочисленные церемониальные и благотворительные обязанности.
У Филиппа и Елизаветы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский, и принц Эдвард, граф Уэссекский.
В начале января 2021 года Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп сделали прививку от коронавируса. Вакцинация была проведена королевским домашним врачом в Виндзорском замке, где супруги провели изоляцию. В февраля герцог Эдинбургский Филипп был госпитализирован в Лондоне из-за недомогания. В Букингемском дворце заверили, что это «мера предосторожности, принятая по совету врача».
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