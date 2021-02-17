99-летний супруг Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован

«Госпитализация герцога — мера предосторожности, принятая по совету врача Его Королевского Высочества после того, как он почувствовал недомогание. Как ожидается, герцог пробудет в больнице несколько дней для наблюдения и отдыха», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

В начале января 2021 года Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп сделали прививку от коронавируса. Вакцинация была проведена королевским домашним врачом в Виндзорском замке, где супруги провели изоляцию.

Напомним, в День святого Валентина принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что ждут второго ребенка. Год назад они приняли решение сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми от монаршего дома. Елизавета II поддержала принца Гарри и его супругу в желании начать «новую жизнь».