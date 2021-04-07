41% опрошенных британцев хотят видеть на престоле после Елизаветы II ее старшего внука — 38-летнего принца Уильяма. 22% считают, что следующим монархом должен стать 72-летний наследник принц Чарльз. 8% голосуют за принца Гарри — он в фаворитах среди подросток от 18 до 24 лет. Еще 14% респондентов заявили, что Великобритании следует отказаться от монархии.

Больше половины опрошенных британцев (51%) согласились, что Гарри и Меган Маркл нанесли урон королевской семье, сложив с себя обязанности.

41% респондентов уверенны, что Елизавета II должна оставаться королевой Великобритании вплоть до своей смерти. Покинуть престол в случае, если она «не будет в хорошем здравии», советуют королеве 27% британцев, а 21% уверены, что отречься следует, даже если со здоровьем Елизаветы II все будет в порядке.

Согласно порядку престолонаследования в Великобритании монархом после Елизаветы II должен стать ее сын, принц Чарльз. После него престол должен унаследовать старшин сын Чарльза Уильям, а затем его внуки, дети Уильяма и Кейт Мидлтон — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Напомним, год назад принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми от монаршего дома. Елизавета II поддержала принца Гарри и его супругу в желании начать «новую жизнь». Позже они также заявили, что не вернутся в качестве рабочих членов королевской семьи. Герцог Сассекский лишится почетных воинских званий.