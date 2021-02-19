Принц Гарри и Меган Маркл отказались вернуться к королевским обязанностям. Герцог Сассекский лишится почетных воинских званий

По заявлению Букингемского дворца, после отказа возвращаться в качестве рабочих членов королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл должны будут отказаться от работы с благотворительными организациями, покровителями которых являются. Эти роли будут распределены между другими членами королевской семьи.

Кроме того, принц лишится почетных воинских званий, в частности генерал-капитана Корпуса королевских морских пехотинцев, присвоенного ему в 2017 году. «Несмотря на то что все мы опечалены этим решением, герцог и герцогиня остаются горячо любимыми членами семьи», — говорится в заявлении дворца.

Напомним, в День святого Валентина принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что ждут второго ребенка. Год назад они приняли решение сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми от монаршего дома. Елизавета II поддержала принца Гарри и его супругу в желании начать «новую жизнь».