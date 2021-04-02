Статистика дня: 69% россиян знают, что детям с аутизмом лучше жить дома с семьей

Опрос был проведен в марте 2021 года, в нем приняли участие около 25 тысяч человек. Исследование показало, что почти 30% россиян осведомлены о том, что аутизм встречается у каждого 54-го ребенка — это самая распространенная особенность развития.

Более 80% опрошенных знают, что аутизм нельзя вылечить — при этом слышали о наличии программ, которые помогают людям с аутизмом успешнее общаться, адаптироваться и участвовать в жизни общества.

Около 70% отметили, что люди с аутизмом, так же, как и все остальные, нуждаются в общении, и им лучше жить дома с семьей.

80% респондентов выбрали из пяти вариантов ответа правильное определение аутизма как нарушения развития, которому свойственны трудности социального взаимодействия и повторяющееся поведение.

«Уже почти 10 лет в России 2 апреля проводится Всемирный день распространения информации об аутизме, а весь апрель традиционно считается месяцем информирования об аутизме. Каждый год в этот день и в течение всего апреля Фонд «Обнаженные сердца» и многие другие организации и активисты проводят кампании, а в СМИ и социальных сетях появляются материалы, которые привлекают внимание общественности к аутизму. Результаты проведенного опроса говорят, что эта многолетняя работа дала свои плоды: значительное число россиян имеют верные представления об этой особенности развития», — говорит президент фонда «Обнаженные сердца» Ася Залогина.