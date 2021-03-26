Знакомьтесь, Вероника Чендылова — руководительница первого инклюзивного детского центра «Антон тут рядом»

Фонд «Антон тут рядом» открыл в Петербурге первый бесплатный инклюзивный центр для детей дошкольного возраста с особенностями и без. В группе, например, — трое детей режиссера Николая Хомерики. «Собака.ru» поговорила с руководительницей центра Вероникой Чендыловой о том, как это стало возможно, как влияет на ребят и почему инклюзия – процесс реального включения людей с ограниченными возможностями в активную общественную жизнь – одинаково необходима для всех членов общества.
Как вы пришли в работу с детьми?
Я не думала, что свяжу свою жизнь с педагогикой — поступила в университет культуры и искусств, проучилась там два года. А потом заболела туберкулезом. Не то чтобы я обитала в маргинальных местах — просто, видимо, так организм отреагировал на резкую смену климата. Я из города Волжский в Волгоградской области и после переезда в Петербург мне постоянно казалось, что я дышу водой. Целый год лечилась и за это время поняла, что хотела бы посвятить свою жизнь чему-то другому. Выбор пал на работу с детьми: поступила в РГПУ им. Герцена на факультет дефектологии и сразу пошла работать в обычный государственный детский сад. Не знаю, почему меня туда взяли — опыта не было, все имеющиеся знания почерпнуты из книг, первое время было очень тяжело. Но где-то через месяц у меня начало получаться — и я осталась в профессии.
В фонде «Антон тут рядом» вы почти с первых дней — как это произошло?
В «Антон тут рядом» я попала в 2013 году: пришла как волонтер, когда первое помещение фонда на Троицкой площади только готовилось к открытию. Там шел ремонт, я собиралась красить стены, а меня в тот же день взяли в штат. Тогда же я познакомилась со своими первыми студентами — взрослыми людьми с особенностями. С ними я проработала три года, но потом уволилась. Умер мой близкий человек, жених, какое-то время я пыталась продолжать жить в прежнем темпе, но потом поняла, что не справляюсь и мне нужно заняться своим восстановлением.
Несколько лет после этого я работала в частных детских садах. А вернулась в фонд год назад — меня позвала Любовь Аркус на должность координатора волонтеров. Правда, поработать толком не успела — началась пандемия. Зато тогда в фонд обратилась первая семья с ребенком с особенностями — и мне предложили переключиться на помощь детям.
Что это была за семья?
Ложкины — у них пятилетний сын Миша с расстройством аутического спектра. Они пытались отдавать ребенка в детский сад, но этот опыт был неуспешным, большую часть времени Миша там плакал. Мы начали оказывать им помощь, в том числе материальную — его родители потеряли заработок из-за пандемии. Потом начали обращаться и другие семьи.
Как появилась идея создания центра?
К июлю семей оказалось так много, что мы решились организовать инклюзивный детский лагерь — в этом году из-за карантина он прошел в городе, в нашем центре. Это был мой первый опыт создания полноценной инклюзивной среды. После этого мы стали регулярно проводить занятия для детей в смешанных группах. А к концу лета Любовь Юрьевна решила, что мы готовы к созданию центра. Потому что иначе куда бы пошел Миша Ложкин?
В Петербурге есть подобные площадки, но их катастрофически мало и, как правило, в них или огромное количество желающих, или это недешево. В государственные сады дети нередко стоят в очереди до школы, так и не получив столь важную для них помощь. У нас же все бесплатно.
Почему важно, чтобы ребята с особенностями могли ходить в детский сад со всеми остальными детьми?
Преимущество инклюзии в том, что это ресурс для всех. Для ребят с особенностями это возможность социализироваться и приобретать необходимые навыки через взаимодействие с нейротипичными детьми. Конечно, им нужны специальные занятия — и в нашем центре они есть. Но дружелюбная, подготовленная среда обычных сверстников — это уникальная возможность для развития людей с расстройством аутического спектра. А для нейротипичных детей это возможность узнать, что люди бывают разными, что у всех есть свои отличия — и это нормально. Они рано учатся толерантности, доброте, терпению, прокачивают свои коммуникационные скиллы. Тут стоит сказать, что они не воспринимают детей с РАС как каких-то других, но некоторые отличия их поведения могут вызывать вопросы. Об этом мы с ними разговариваем, объясняем, проводим занятия, учим их помогать друг другу, и они с радостью включаются в поддержку. Мне кажется, инклюзия нужна всем.
Как устроена работа центра?
Часть дня ребята с особенностями проводят на индивидуальных занятиях со специалистами. Но есть и регулярные активности для всех — мы стараемся сделать так, чтобы всем на них было интересно. У нас полноценная программа: музыка, фольклор, разнообразные творческие и развивающие уроки, занятия с логопедом и поведенческим терапевтом. Все курсы доступны для любого ребенка.
Группа разновозрастная — от трех до семи лет, всего 14 детей. Из них трое мальчишек с аутизмом, двое — с задержкой развития. Сейчас в группе три тьютора, но наша цель — чтобы все дети становились максимально самостоятельными, а помощь наставника была минимизирована.
В нашем проекте на сегодняшний день есть не только малыши, но и школьники — они не занимаются каждый день, но регулярно приходят на консультации.
Вы открылись в начале февраля и проработали уже два месяца. Какие промежуточные результаты?
Самый важный результат: ребята с аутизмом, которых родители не могли оставить в других садиках (они плакали и сопротивлялись), по пять часов совершенно спокойно проводят в центре без мам и пап. Все хотят к нам приходить, им здесь хорошо. Дети с особенностями теперь больше говорят, обращаются к взрослым с просьбами, включаются в общие активности — хотя для них это особенно сложно. А остальные ребята помогают им, приглашают в игру.
Что для вас оказалось наиболее важным за эти два месяца?
Эта работа помогает быть бережным к своему ресурсу. Постоянное взаимодействие с детьми учит прислушиваться к себе — чтобы быть надежным, добрым взрослым, нужны силы. Этот навык здорово передавать обратно ребятам.
Ваш центр мал, а расстройство аутического спектра есть у каждого 160 человека — это очень много. Как помочь всем?
Важное направление нашей деятельности — выстраивание контакта с городскими детскими садами и педагогами. В этом году мы запустили программу обучения для врачей — разного профиля, но в первую очередь психиатров и неврологов. А также тьюторский курс для тех, кто работает или хочет работать с детьми с особенностями. Мы благотворительный фонд — поэтому наш ресурс адресной помощи сильно ограничен. У нас огромная очередь из желающих попасть к нам, но мгновенно создать сразу много центров мы не в силах. Но зато мы можем готовить новые кадры и городскую среду — чтобы инклюзия была по всему Петербургу. Мы хотели бы не только принимать новых детей, но и работать как ресурсный центр, в котором специалисты смогут учиться.
Апрель — месяц информирования об аутизме. Фонд «Антон тут рядом» готовит серию мероприятий, направленных на тиражирование принципов инклюзии и разнообразия в городе.
2 апреля — кинопоказ фильма «Антон тут рядом» в Angleterre Cinema Lounge. Фильм представит Любовь Аркус.
18 апреля — маркет в арт-центре «Антон тут рядом» на Невском, 104. Музыка, еда, лекции, локальные бренды и продукция мастерских фонда, о которой расскажут сами авторы, взрослые люди с аутизмом.
25 апреля — благотворительный забег «Забег тут рядом» в Приморском парке победы. Дистанции на 1 и 3 километра можно будет пробежать в компании сотрудников и студентов фонда, а все собранные средства пойдут на помощь людям с аутизмом и их семьям.
Текст: Морозова Ксения
Фотограф: Дима Табу
Продюсеры: Лима Липа, Маргарита Саратова
Стилист: Кристина Красовская
Визажист и стилист по волосам: Оля Змеюка
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