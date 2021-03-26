Знакомьтесь, Вероника Чендылова — руководительница первого инклюзивного детского центра «Антон тут рядом»

Как вы пришли в работу с детьми?

Я не думала, что свяжу свою жизнь с педагогикой — поступила в университет культуры и искусств, проучилась там два года. А потом заболела туберкулезом. Не то чтобы я обитала в маргинальных местах — просто, видимо, так организм отреагировал на резкую смену климата. Я из города Волжский в Волгоградской области и после переезда в Петербург мне постоянно казалось, что я дышу водой. Целый год лечилась и за это время поняла, что хотела бы посвятить свою жизнь чему-то другому. Выбор пал на работу с детьми: поступила в РГПУ им. Герцена на факультет дефектологии и сразу пошла работать в обычный государственный детский сад. Не знаю, почему меня туда взяли — опыта не было, все имеющиеся знания почерпнуты из книг, первое время было очень тяжело. Но где-то через месяц у меня начало получаться — и я осталась в профессии.

В фонде «Антон тут рядом» вы почти с первых дней — как это произошло?

В «Антон тут рядом» я попала в 2013 году: пришла как волонтер, когда первое помещение фонда на Троицкой площади только готовилось к открытию. Там шел ремонт, я собиралась красить стены, а меня в тот же день взяли в штат. Тогда же я познакомилась со своими первыми студентами — взрослыми людьми с особенностями. С ними я проработала три года, но потом уволилась. Умер мой близкий человек, жених, какое-то время я пыталась продолжать жить в прежнем темпе, но потом поняла, что не справляюсь и мне нужно заняться своим восстановлением.

Несколько лет после этого я работала в частных детских садах. А вернулась в фонд год назад — меня позвала Любовь Аркус на должность координатора волонтеров. Правда, поработать толком не успела — началась пандемия. Зато тогда в фонд обратилась первая семья с ребенком с особенностями — и мне предложили переключиться на помощь детям.

Что это была за семья?

Ложкины — у них пятилетний сын Миша с расстройством аутического спектра. Они пытались отдавать ребенка в детский сад, но этот опыт был неуспешным, большую часть времени Миша там плакал. Мы начали оказывать им помощь, в том числе материальную — его родители потеряли заработок из-за пандемии. Потом начали обращаться и другие семьи.